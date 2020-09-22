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Гоген Солнцев: Муж Илоны Новоселовой хочет разрушить нашу семью с Терешкович 

ИД «Собеседник» 37 минут назад
Гоген Солнцев выступил с нападками на мужа Новоселовой
Фото: Instagram
Шоумен рассказал Sobesednik.ru о проблемах в личной жизни.
Неделю назад супруга-пенсионерка Гогена Солнцева Екатерина Терешкович едва не покончила жизнь самоубийством. В интервью Sobesednik.ru Гоген признавался: странности с Катей начали происходить после того, как она записалась на секс-тренинги, которые оказались обычной сектой.
И вот теперь Гоген выяснил, что Терешкович вместо интимных курсов посещала семинары небезызвестного Артема Бесова. На страничке мужчины в социальных сетях есть отзыв знаменитой пенсионерки, в котором она расхваливает его на все лады.

— Я очень благодарна Артему, — говорит Катя. — Это настоящее прозрение, которое ты в жизни никогда не испытываешь. Бывает, иногда чувствуешь, что идет это просветление. Но ты понимаешь, что не хватает сил до конца его понять.

Гоген в ужасе: после занятий у Бесова Катя стала совершенно неуправляемой. И как теперь быть, он пока не понимает.

— Мне многие говорили, что Бесова называют убийцей, — возмущается Гоген. — Все трещат о том, что пять лет назад он довел до самоубийства свою жену — финалистку «Битвы экстрасенсов» Илону Новоселову. А теперь взялся за мою Катюху. Она говорит, что он их заставлял преодолевать свои страхи. Обещал, что после этого к ним придет высший разум.

Солнцев уже связался с представителями Бесова. Он собирается встретится с мужчиной лично. И грозим ему судом: сейчас этим делом занимаются адвокаты Гогена.
(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)
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Комментарии
Шоу-бизнес , Илона Новоселова , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , ИД "Собеседник"
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