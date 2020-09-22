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«Навозная яма»: Наташа Королева отреагировала на закрытие шоу Малахова и Борисова 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Королева отреагировала на закрытие шоу Малахова
Фото: globallookpress.com
Певица прокомментировала предложение Александра Малькевича закрыть популярные телешоу Андрея Малахова, Дмитрия Борисова и Леры Кудрявцевой, в которых перемывают частную жизнь звезд.
Предложение первого заместителя председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александра Малькевича закрыть самые популярные ток-шоу страны, произвело эффект разорвавшейся бомбы. На днях он заявил, что у государственных каналов нет никакого права создавать желтый контент за бюджетные деньги.

— Миллиарды рублей из бюджета идут в качестве субсидий на федеральные каналы, а они, в свою очередь, ежедневно показывают нам что-то совершенно запредельное в эфире, — сказал Малькевич в заявлении, опубликованном на Sobesednik.ru. — К примеру, мы с вами не первый год наблюдаем «триллер» про личную жизнь Армена Джигарханяна, «певца» Прохора Шаляпина, таинственное появление «детей» певца Александра Серова, родственную связь Тимура Еремеева и Спартака Мишулина… Теперь взялись за Королеву с Тарзаном.

​Малькевич пообещал вынести этот вопрос на рассмотрение Общественной палаты. Сама Наташа Королева долго хранила молчание. Но в беседе с корреспондентами Sobesednik.ru призналась: она солидарна с Александром.

— К сожалению, общий уровень культуры с годами снижается, внимание зрителя смещается с культурных и моральных ценностей на уровень сплетен, безнравственности и потребительства, — рассказала нам Наташа. — Я расстроена тем, что телевидение, которое всегда было источником информации, знаний, красивого кино, концертов превращается в навозную яму, где ценностями становятся обсуждение личной жизни публичных людей зачастую с использованием недостоверной или незаконно полученной информацией.

При этом певица, которая всегда славилась своей снисходительностью, выступила против закрытия шоу Малахова, Борисова и Кудрявцевой.

— Ток-шоу можно и не закрывать, пусть существуют, — говорит Королева. — Но над контентом поработать надо. И очень серьезно.

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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Александр Серов , Тимур Еремеев , Александр Малькевич , Андрей Малахов , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян , Наташа Королева , Лера Кудрявцева , Спартак Мишулин , Общественная палата России , ИД "Собеседник"
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