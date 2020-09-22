Королева отреагировала на закрытие шоу Малахова

— Миллиарды рублей из бюджета идут в качестве субсидий на федеральные каналы, а они, в свою очередь, ежедневно показывают нам что-то совершенно запредельное в эфире, — сказал Малькевич в заявлении, опубликованном на Sobesednik.ru. — К примеру, мы с вами не первый год наблюдаем «триллер» про личную жизнь Армена Джигарханяна, «певца» Прохора Шаляпина, таинственное появление «детей» певца Александра Серова, родственную связь Тимура Еремеева и Спартака Мишулина… Теперь взялись за Королеву с Тарзаном.
— К сожалению, общий уровень культуры с годами снижается, внимание зрителя смещается с культурных и моральных ценностей на уровень сплетен, безнравственности и потребительства, — рассказала нам Наташа. — Я расстроена тем, что телевидение, которое всегда было источником информации, знаний, красивого кино, концертов превращается в навозную яму, где ценностями становятся обсуждение личной жизни публичных людей зачастую с использованием недостоверной или незаконно полученной информацией.
— Ток-шоу можно и не закрывать, пусть существуют, — говорит Королева. — Но над контентом поработать надо. И очень серьезно.