Королева отреагировала на закрытие шоу Малахова

— Миллиарды рублей из бюджета идут в качестве субсидий на федеральные каналы, а они, в свою очередь, ежедневно показывают нам что-то совершенно запредельное в эфире, — сказал Малькевич в заявлении, опубликованном на Sobesednik.ru. — К примеру, мы с вами не первый год наблюдаем «триллер» про личную жизнь Армена Джигарханяна, «певца» Прохора Шаляпина, таинственное появление «детей» певца Александра Серова, родственную связь Тимура Еремеева и Спартака Мишулина… Теперь взялись за Королеву с Тарзаном.