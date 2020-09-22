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Королёва назвала виновника секс-скандала с Тарзаном 

News.ru 1 час назад
Эстрадная певица Наташа Королёва рассказала, кто виноват в сложившейся ситуации с изменой её супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.

Государственные каналы не имеют морального права создавать жёлтый контент. И транслировать всю ту грязь, что творится в шоу-бизнесе, и уж тем более в личной жизни людей, — цитирует KP.RU слова артистки.

Издание уточняет, что на ТВ уже вышли несколько передач, посвящённых семье Глушко и Королёвой.
Ранее Сергей Глушко попросил журналистов не вмешиваться в его частную жизнь и не распространять информацию «с нарушением закона». Танцор заявил, что его семье причинён «существенный моральный вред».
Поводом для публикаций в СМИ послужил скандал, в центре которого оказался муж Наташи Королёвой. Певица уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей.
Позже Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Видео , Наташа Королева , Сергей Глушко , Комсомольская правда
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