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«Спиногрызы атакуют»: Галкин опубликовал видео с детьми 

Мария Иванова 52 минуты назад
«Спиногрызы атакуют»: Галкин опубликовал видео с детьми
Фото: Instagram
Телеведущий Максим Галкин показал видео с сыном и дочерью и рассказал, что из-за школы всем им приходится очень рано вставать. Ролик опубликован на странице Галкина в Instagram.

«Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встаём каждый день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) — собираем — провожаем», — написал Галкин (орфография и пунктуация автора сохранены).

На видео ведущий назвал своих детей «зомби и вампирами» и отметил, что теперь он получает заряд бодрости и хорошего настроения с утра. Галкин отметил, что мать двойняшек, певица Алла Пугачева осталась за кадром в роли оператора.
Как сообщал «Рамблер», Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году. Пара воспитывает двойняшек — Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью. Дети певицы и ведущего отправились в первый класс в 2020 году.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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