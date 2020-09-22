«Спиногрызы атакуют»: Галкин опубликовал видео с детьми 

Телеведущий Максим Галкин показал видео с сыном и дочерью и рассказал, что из-за школы всем им приходится очень рано вставать. Ролик опубликован на странице Галкина в Instagram.
«Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встаём каждый день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) — собираем — провожаем», — написал Галкин (орфография и пунктуация автора сохранены).
На видео ведущий назвал своих детей «зомби и вампирами» и отметил, что теперь он получает заряд бодрости и хорошего настроения с утра. Галкин отметил, что мать двойняшек, певица Алла Пугачева осталась за кадром в роли оператора.
Как сообщал «Рамблер», Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году. Пара воспитывает двойняшек — Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью. Дети певицы и ведущего отправились в первый класс в 2020 году.