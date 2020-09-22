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Сын Заворотнюк опубликовал редкое видео в соцсетях 

Слово и Дело 1 час назад
Сын Заворотнюк опубликовал редкое видео в соцсетях
Фото: Instagram
Майкл Стрюков, сын знаменитой российской актрисы Анастасии Заворотнюк, не слишком активно ведет личный блог в социальной сети Instagram. Молодой человек публикует видеоролики, на которых демонстрирует свои навыки владения электрогитарой.

«Это будет самое тупое видео, которое я делал, а я делал много тупых видео. Что я делаю со своей жизнью, господи боже?» — в шутку замечает Майкл, прежде чем начать играть.

Сын Заворотнюк явно очень критично относится к своему творчеству, возможно, поэтому так редко делится им с фанатами.

«Столетиями величайшие умы человечества, учёные, философы задавались вопросом: можно ли сыграть дабстеп на гитаре? Наверное, нет ничего невозможного, но ответ скорее нет, чем да», — шутит Майк.

Аккаунты детей актрисы Майкла и Анны стали особенно популярными среди пользователей Сети после того, как стало известно о серьезном онкологическом заболевании всеми любимой «няни Вики».
По слухам, артистка страдает от рака головного мозга. СМИ долгое время усиленно следили за судьбой артистки, но родные настоятельно просили не беспокоить Анастасию и ее семью.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Майкл Стрюков
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