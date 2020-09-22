Наталья Штурм нашла «компромат» на Тарзана

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Какая я пухленькая была в 98 году… Случайно выпрыгнуло фото мне в руки и если бы не маленькая Леночка, я бы себя не узнала. Провалы в памяти (я не буду вторым Ефремовым, потому что такого таланта нет), но я правда забыла что не только в реке плескалась с Тарзаном. Вот же курьёз… Архивы, архивы, архивы. Сколько там ещё вылезет милых семейных компроматов😉 Какой же я тут жиртрест ааа 😩 #семейныйальбом #эхмолодостьмолодость😅 PS: а вы часто заглядываете в архивный шкаф? #скелетывшкафу #тарзан98 #напамять
«Какая я пухленькая была в 98 году… Случайно выпрыгнуло фото мне в руки, и, если бы не маленькая Леночка, я бы себя не узнала. Провалы в памяти (я не буду вторым Ефремовым, потому что такого таланта нет), но я, правда, забыла, что не только в реке плескалась с Тарзаном. Вот же курьез… Архивы, архивы, архивы. Сколько там еще вылезет милых семейных компроматов?» — прокомментировала снимки Наталья.
«На Тарзана новый компроматик! Нужно срочно к Малахову», «Он хоть бы уроки актерского мастерства взял что ли, актер из него никудышный, та сцена с оправданиями ничего кроме смеха не вызвала», «Очень хорошенькая, вам так больше идет!», «А ты, Наташ, красотка! Была, кстати, и будешь», «Тарзан всегда так глаза выпячивает?!», «Вы так забавно подметили о Сергее, уверена, у него много скелетов в шкафу. Любвеобильный, что уж тут», — считают пользователи сети.