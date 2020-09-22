Наталья Штурм нашла «компромат» на Тарзана

«Какая я пухленькая была в 98 году… Случайно выпрыгнуло фото мне в руки, и, если бы не маленькая Леночка, я бы себя не узнала. Провалы в памяти (я не буду вторым Ефремовым, потому что такого таланта нет), но я, правда, забыла, что не только в реке плескалась с Тарзаном. Вот же курьез… Архивы, архивы, архивы. Сколько там еще вылезет милых семейных компроматов?» — прокомментировала снимки Наталья.