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Меладзе рассказал о дружбе с Зеленским и Коломойским 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Меладзе рассказал о дружбе с Зеленским и Коломойским
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Валерий Меладзе рассказал о своей дружбе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и знакомстве с олигархом Игорем Коломойским. Певец сказал, что часто бывал на выступлениях «Квартала-95», где выступал будущий глава государства, а на тот момент капитан команды КВН и один из основателей студии.

Я был приглашён, я бывал гостем. Это смешно, иногда достаточно жёстко они могли «троллить» и нас, музыкантов, и политиков, — рассказал Меладзе в интервью «Украина.ру».

Исполнитель прожил на Украине 11 лет. Певец рассказал, что и тогда уже выступления юмористов на тему политики и звёзд были на грани, и если даже музыканты иногда могли обидеться, то политики, которые себя чувствуют «сильными мира сего» тем более должны были испытывать обиду.
Однако, уверен Меладзе, хороший юмор — пусть даже и очень смелый — сводил на нет все конфликты. С Зеленским певец встречался довольно часто, а вот слухи о близкой дружбе с олигархом Коломойским он не подтвердил. Да, сказал музыкант, их друг другу представили, познакомили, но не более того.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 июня, знаменитый советский и российский певец, заслуженный артист страны Валерий Меладзе отметил 55-летний юбилей. Музыка и тексты композиций в его исполнении уже в течение многих лет покоряют сердца миллионов россиян.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Владимир Зеленский
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