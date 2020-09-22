Российская телеведущая и блогер Айза Анохина поделилась с подписчиками в Instagram новой откровенной фотографией с отдыха на Мальдивских островах. На снимке светская львица позирует, стоя без одежды в воде. Голую грудь она скромно прикрыла рукой.

Поклонники не оценили её скромности и отметили, что «вода-то прозрачная». В комментариях к фото также напомнили о недавнем инциденте со случайным сливом её интимного фото.

«А мы уже всё видели, зачем прикрываться?» — написал в соцсети один из подписчиков.

Как писал NEWS.ru, ранее Айза Анохина случайно опубликовала снимок своих гениталий в сторис Instagram. Через минуту она его удалила. Однако скриншоты всё равно появились в Telegram-каналах. Позже Анохина объяснила, что фотографию хотела отправить своему возлюбленному — певцу Олегу Майами. Однако перепутала кнопки и опубликовала в Instagram.

По словам ведущей, после случившегося её схватил сердечный приступ, а потом она разразилась смехом.