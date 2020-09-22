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Ефремов рассказал о своем досуге в СИЗО 

Lenta.ru 49 минут назад
Ефремов рассказал о своем досуге в СИЗО
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, рассказал о своем досуге в СИЗО. Его слова приводит «Российская газета».
Ефремов — фанат московского клуба «Спартак» и ранее часто посещал матчи и старался не пропускать трансляции с участием этого клуба. Однако недавнюю игру он посмотреть не смог, поскольку в СИЗО нет платного канала, который вел трансляцию матча. «Грустно, что так сыграли, да еще с "конями"», — заявил Ефремов.
Актер рассказал, что в СИЗО нет интернета, поскольку он запрещен, но есть холодильник. «Относсятся ко мне хорошо, а какой я человек, судить не мне, а другим. Думаю, разный», — отметил Ефремов.
Ранее сообщалось, что находящийся в СИЗО фремов обрился наголо. Как рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), артист доволен условиями содержания. Его поместили в небольшую камеру, в которой есть телевизор, электрический чайник и холодильник. Член ОНК отметил, что двое соседей Ефремова также не жалуются на условия и с пониманием относятся к тому, что актер курит.
Смертельная авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. Сам Ефремов в ДТП не пострадал. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам тюрьмы.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Спартак , ФСИН , "Российская газета"
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