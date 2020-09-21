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«Решение принято не мной»: Долин уходит из «Вечернего Урганта» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Долин уходит из «Вечернего Урганта»
Фото: Пресс-служба Первого канала
Кинокритик Антон Долин заявил в Facebook, что не появится в новом сезоне телевизионного шоу «Вечерний Ургант». По его словам, такое решение принял не он сам и даже не создатели программы.
Долин отметил, что его «роман с телевидением» длился более восьми лет.

«После восьми с половиной лет совместной жизни расходимся. Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — заявил он.

Он также подчеркнул, что «Вечерний Ургант» изменил его жизнь, «превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков».

«Я верил в осмысленность этого дела — еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела, от «Жизни Адель» до «Головы-ластик», от «Левиафана» (первое упоминание на Первом — в моей рубрике) до «Моего друга Ивана Лапшина»», — подчеркнул Антон Долин.

Кинокритик назвал шоу «Вечерний Ургант» «какой-то Новгородской республикой, чудом уцелевшей посреди мрачного Московского царства» Первого канала и поблагодарил съемочную группу «за все эти годы».
«Рамблер» писал, что ранее ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант вынужден был извиниться перед верующими, которых оскорбила его программа от 7 января, а также принес извинения главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину за шутку про снижение требований к кандидатам в космонавты.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Рогозин , Иван Ургант , Антон Долин , Роскосмос
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