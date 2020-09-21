Моргенштерн решил заняться ресторанным бизнесом

Рэпер Алишер Моргенштерн заявил в соцсетях об открытии в Москве собственного ресторана. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, в «сторис» в Instagram Моргенштерн рассказал, что уже покорил музыкальную индустрию и ему стало скучно.

«Пришло время ***** (покорять) индустрию ресторанов», — заявил рэпер.

По словам музыканта, в его ресторане уже практически закончен ремонт, а само заведение будет на порядок лучше всех уже существующих в Москве.