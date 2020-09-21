Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Рэпер Моргенштерн решил заняться ресторанным бизнесом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Моргенштерн решил заняться ресторанным бизнесом
Фото: соцсети
Рэпер Алишер Моргенштерн заявил в соцсетях об открытии в Москве собственного ресторана. Об этом сообщает URA.RU.
По данным издания, в «сторис» в Instagram Моргенштерн рассказал, что уже покорил музыкальную индустрию и ему стало скучно.

«Пришло время ***** (покорять) индустрию ресторанов», — заявил рэпер.

По словам музыканта, в его ресторане уже практически закончен ремонт, а само заведение будет на порядок лучше всех уже существующих в Москве.
«Рамблер» писал, что в прошлом году певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова потеряла на ресторанном бизнесе 19 миллионов рублей.
Видео дня. Седокова стала жертвой близкого человека
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , РИА Ura.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дима Билан судится с семьей из-за долга в 19 млн
Дима Билан судится с семьей из-за долга в 19 млн
«Мама! А-а-а!» Семенович показала туалет в калужской школе
«Мама! А-а-а!» Семенович показала туалет в калужской школе
Водянова вышла замуж за миллиардера Арно
Водянова вышла замуж за миллиардера Арно
«Ты без белья!»: Серябкина удивила поклонников
«Ты без белья!»: Серябкина удивила поклонников
Видео
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
00:30
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
00:39
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
01:21
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
Новости Москвы
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
01:10
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
Армия Войска
Байкал затрясло
00:21
Байкал затрясло
Происшествия
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Шоу-бизнес
Ракеты КНР могут стать головной болью России
00:46
Ракеты КНР могут стать головной болью России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение