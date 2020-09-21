«Матери плохо»: брат Тарзана высказался о секс-скандале 

Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии сообщила, что беременна. При этом после их визита Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений и денег.

«За ним разве уследишь?» — заявил Александр Глушко.

Он подчеркнул, что у них с братом «у каждого своя жизнь».