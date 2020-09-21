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«Матери плохо»: брат Тарзана высказался о секс-скандале 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Матери плохо»: брат Тарзана высказался о секс-скандале
Фото: РИА Новости
Родной брат Сергея Глушко (Тарзана) Александр заявил в эфире программы «Звезды сошлись», что мама тяжело переживает скандал с изменой стриптизера своей жене, певице Наташе Королевой.
Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии сообщила, что беременна. При этом после их визита Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений и денег.

«За ним разве уследишь?» — заявил Александр Глушко.

Он подчеркнул, что у них с братом «у каждого своя жизнь».

«Что могут сказать наши старые родители? Матери плохо. Они хотели этого добиться?» — поинтересовался он.

Шоу-бизнес , Александр Глушко , Наташа Королева , Сергей Глушко
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