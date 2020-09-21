«Хватит Тарзану с голой попкой по сцене бегать» 

Стриптизеру Сергею «Тарзану» Глушко следует перестать бегать с голой попой по сцене. Об этом актриса Людмила Поргина заявила в эфире НТВ.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Тарзан был изобличен в измене своей жене певице Наташе Королевой с актрисой Анастасией Шульженко . Позже он признался в этом. Эпизод шоу «Звезды сошлись», показанный накануне, был посвящен в том числе этой теме. Одной из его участниц стала Поргина.

«Все это смешно. Такой плохой театр. Мне кажется, это проплаченный пиар», — заявила она.

Вдова актера Николая Караченцова высказала мнение, что Глушко уже слишком стар для любви. Также она посоветовала ему перестать бегать с голой попкой по сцене, то есть сменить профессию, иначе женщины так и будут его атаковать. Кроме того, Поргина задалась вопросом, как сын Тарзана и Королевой переживает ситуацию с изменой отца матери.

50-летний Глушко и 47-летняя Королева начали встречаться в 2001 году, в 2002-м у них родился сын Архип, а в 2003-м они поженились.