Израильское радио ввело «санкции» против Киркорова 

Израильская радиостанция «Лучшее радио», играющее русскоязычную музыку, объявило бойкот артистам, поддержавшим Александра Лукашенко песней «Любимую не отдают».
Как сообщается на сайтерадиостанции, из эфира будут исключены песни российских музыкантов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Александра Буйнова, Дениса Майданова Аниты Цой, Дианы Гурцкой, Наталии Москвиной, а также белорусских артистов Руслана Алехно, Александра Солодухи, Ирины Дорофеевой, Алены Ланской, Владимира Громова, Анатолия Ярмоленко, Жанет, группы «Аура» и «Белорусы», а также сестер Груздевых.
«Поддержка кровавого диктатора, власть которого держится только на страхе и насилии, — позор для артиста и музыканта. С этого момента мы исключаем из нашего эфира песни этих лизоблюдов.
Это тот минимум, который мы можем сделать для свободолюбивого народа Беларуси», — говорится в сообщении «Лучшего радио».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров, Николай Басков, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие звезды российской эстрады приняли участие в съёмках клипа в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Песня называется «Любимую не отдают». Это словосочетание — цитата из выступления Лукашенко, который 4 августа обратился к парламенту и народу во Дворце республики. После публикации видео на Youtube Киркоров и Басков подверглись травле в соцсетях.