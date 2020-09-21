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Израильское радио ввело «санкции» против Киркорова 

Вероника Полынина 44 минуты назад
Израильское радио ввело «санкции» против Киркорова
Фото: РИА Новости
Израильская радиостанция «Лучшее радио», играющее русскоязычную музыку, объявило бойкот артистам, поддержавшим Александра Лукашенко песней «Любимую не отдают».
Как сообщается на сайтерадиостанции, из эфира будут исключены песни российских музыкантов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Александра Буйнова, Дениса Майданова Аниты Цой, Дианы Гурцкой, Наталии Москвиной, а также белорусских артистов Руслана Алехно, Александра Солодухи, Ирины Дорофеевой, Алены Ланской, Владимира Громова, Анатолия Ярмоленко, Жанет, группы «Аура» и «Белорусы», а также сестер Груздевых.

«Поддержка кровавого диктатора, власть которого держится только на страхе и насилии, — позор для артиста и музыканта. С этого момента мы исключаем из нашего эфира песни этих лизоблюдов.

Это тот минимум, который мы можем сделать для свободолюбивого народа Беларуси», — говорится в сообщении «Лучшего радио».

Киркорова возмутили «оправдания» Баскова после «поста про Белоруссию»
Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров, Николай Басков, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие звезды российской эстрады приняли участие в съёмках клипа в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Песня называется «Любимую не отдают». Это словосочетание — цитата из выступления Лукашенко, который 4 августа обратился к парламенту и народу во Дворце республики. После публикации видео на Youtube Киркоров и Басков подверглись травле в соцсетях.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анита Цой , Владимир Громов , Ирина Дорофеева , Николай Басков , Александр Солодуха , Диана Гурцкая , Александр Буйнов , Анатолий Ярмоленко , Александр Лукашенко , Денис Майданов , Руслан Алехно
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