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Федосееву-Шукшину отправили к психиатру 

Вероника Полынина 40 минут назад
Федосееву-Шукшину отправили к психиатру
Фото: РИА Новости
Троицкий районный суд Москвы, где рассматривается иск Лидии Федосеевой-Шукшиной к мужу Бари Алибасову, назначил актрисе психолого-психиатрическую экспертизу, передает Life.ru.
Экспертиза должна прояснить, могла ли Федосеева-Шукшина не осознавать, что подписывает Алибасову дарственную на квартиру.
На первом заседании по делу выступила сама истица и несколько свидетелей. Также к делу была приобщена видеозапись, на которой Шукшина подписывает дарственную.
Как писал «Рамблер», причиной иска стала квартира в Новой Москве. Федосеева-Шукшина оформила договор дарения на квартиру на своего супруга Алибасова, а тот, в свою очередь, переписал подаренную жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. Узнав о сделке, Федосеева-Шукшина потребовала признать обе манипуляции с квартирой незаконными. До окончания разбирательства на квартиру наложен судебный арест, запрещающий любые сделки с недвижимостью.
Ранее Федосеева-Шукшина и Алибасов впервые спустя несколько месяцев встретились в студии программы «Пусть говорят». В ходе телешоу актриса заявила, что покончит с собой, если помощник мужа Сергея Моцарь не вернет ей квартиру.
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Шоу-бизнес , Сергей Моцарь , Бари Алибасов , Москва
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