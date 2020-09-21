Федосееву-Шукшину отправили к психиатру 

Троицкий районный суд Москвы , где рассматривается иск Лидии Федосеевой-Шукшиной к мужу Бари Алибасову , назначил актрисе психолого-психиатрическую экспертизу, передает Life.ru.

Экспертиза должна прояснить, могла ли Федосеева-Шукшина не осознавать, что подписывает Алибасову дарственную на квартиру.

На первом заседании по делу выступила сама истица и несколько свидетелей. Также к делу была приобщена видеозапись, на которой Шукшина подписывает дарственную.

Как писал «Рамблер», причиной иска стала квартира в Новой Москве. Федосеева-Шукшина оформила договор дарения на квартиру на своего супруга Алибасова, а тот, в свою очередь, переписал подаренную жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря . Узнав о сделке, Федосеева-Шукшина потребовала признать обе манипуляции с квартирой незаконными. До окончания разбирательства на квартиру наложен судебный арест, запрещающий любые сделки с недвижимостью.

Ранее Федосеева-Шукшина и Алибасов впервые спустя несколько месяцев встретились в студии программы «Пусть говорят». В ходе телешоу актриса заявила, что покончит с собой, если помощник мужа Сергея Моцарь не вернет ей квартиру.