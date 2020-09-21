Борисова отказывались пускать на съемки в день смерти 

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов , который скоропостижно умер 19 сентября, не знал, что заражен коронавирусом. Об этом сообщает Life.ru

Перед смертью он участвовал в съемках программы «У нас выигрывают». Коллеги заметили ухудшение состояния телеведущего и уговаривали его поехать в больницу, но он категорически отказывался.

19 сентября Борисов приехал на съемки с высокой температурой. Его отказались пропускать на площадку, однако он заверял, что сможет отработать съемочный день. Вскоре ему стало хуже, коллеги вызвали скорую помощь, но Борисов отказался ехать в больницу.

У Борисова резко упало давление, начались затруднения с дыханием. Коллеги заподозрили стенокардию или сердечный приступ.

Общими усилиями коллеги телеведущего смогли отправить его в больницу со второй бригадой. В больнице Борисову диагностировали пневмонию. Состояние артиста ухудшалось, его ввели в искусственную кому, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Борисов скончался из-за двусторонней пневмонии, спровоцированной коронавирусной инфекцией на фоне сахарного диабета и гипертензии.

Как сообщал «Рамблер», актер, режиссер и бессменный ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов умер в возрасте 71 года.