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Борисова отказывались пускать на съемки в день смерти 

Вероника Полынина 17 минут назад
Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов, который скоропостижно умер 19 сентября, не знал, что заражен коронавирусом. Об этом сообщает Life.ru.
Перед смертью он участвовал в съемках программы «У нас выигрывают». Коллеги заметили ухудшение состояния телеведущего и уговаривали его поехать в больницу, но он категорически отказывался.
19 сентября Борисов приехал на съемки с высокой температурой. Его отказались пропускать на площадку, однако он заверял, что сможет отработать съемочный день. Вскоре ему стало хуже, коллеги вызвали скорую помощь, но Борисов отказался ехать в больницу.
У Борисова резко упало давление, начались затруднения с дыханием. Коллеги заподозрили стенокардию или сердечный приступ.
Общими усилиями коллеги телеведущего смогли отправить его в больницу со второй бригадой. В больнице Борисову диагностировали пневмонию. Состояние артиста ухудшалось, его ввели в искусственную кому, однако спасти его жизнь врачам не удалось.
Борисов скончался из-за двусторонней пневмонии, спровоцированной коронавирусной инфекцией на фоне сахарного диабета и гипертензии.
Как сообщал «Рамблер», актер, режиссер и бессменный ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов умер в возрасте 71 года.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Борисов
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