«Хочу домой»: Рита Дакота застряла в Турции

Певица Рита Дакота не может уехать из Турции из-за положительных тестов на COVID-19. Она утверждает, что в России несколько раз сдавала анализы на наличие антител, и результаты всегда были «идеальными».

Певица Рита Дакота обратилась за помощью к подписчикам: в Турции ее поместили на карантин из-за положительных тестов на коронавирус. Исполнительница уверяет, что не раз сдавала анализы в России. У нее уже выявили антитела.

«Если вкратце: все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное — антитела). В Турции показывает положительный тест, меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают», — рассказала Дакота в Instagram.

Следующий тест на COVID-19 артистка сможет сдать только через неделю. По словам Дакоты, ее изолировали в отдельной комнате, рядом с которой дежурит охранник.