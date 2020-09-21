Моргенштерн решил покорить ресторанный бизнес

По словам артиста, ему стало скучно, поскольку музыкальную индустрию он уже покорил. Поэтому пришло время покорить индустрию ресторанов. Об этом он написал в сторис Instagram. Моргенштерн подчеркнул, что его ресторан будет на порядок лучше всех существующих сейчас в Москве заведений, пишет URA.ru.