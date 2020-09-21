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Рэпер Моргенштерн решил покорить ресторанный бизнес

News.ru
1 час назад
Рэпер Алишер Моргенштерн открывает в Москве собственный ресторан. В заведении уже закончился ремонт.
Моргенштерн решил покорить ресторанный бизнес
Фото: соцсетисоцсети
По словам артиста, ему стало скучно, поскольку музыкальную индустрию он уже покорил. Поэтому пришло время покорить индустрию ресторанов. Об этом он написал в сторис Instagram. Моргенштерн подчеркнул, что его ресторан будет на порядок лучше всех существующих сейчас в Москве заведений, пишет URA.ru.
Ранее Моргенштерну вручили премию от журнала Moda Topical в номинации «Женщина года». Награду рэпер получал в шёлковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе. Он признался, что решил появиться на премии только ради привлечения внимания.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году многомиллионные убытки в бизнесе понесли певица Ольга Бузова и продюсер Иосиф Пригожин. В частности, Бузову «разорил» ресторанный бизнес. Он опустошил кошелёк певицы на 19 млн рублей. Ещё 1,3 млн она потеряла на продаже собственной линии одежды.
Продюсер Иосиф Пригожин, чья совместная с исполнителем Эмином Агаларовым компания занимается доставкой продуктов питания, также не преуспел в бизнесе. Его убытки составили около 5 млн рублей.
Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Ольга Бузова,РИА Ura.ru,Москва,
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