Звезда «Мажора» легла в гроб

Российская актриса Любовь Аксёнова, известная зрителю по работам в сериалах «Мажор», «Бывшие», «Содержанки» и другим, напугала поклонников странным фото. На нём она позирует в образе покойницы.
Подписчики массово стали просить актрису удалить пугающее фото, так как это плохая примета. Некоторые заявили, что отказываются ставить лайки под таким постом.
В подписи к снимку Аксёнова пояснила, что легла в гроб на съёмках сериала «Настя, соберись». Она призналась, что после многочисленных перелётов и интервью так устала, что чуть было не заснула в деревянном ящике на удобной подушке.
Так, не смыкать глаза! … На том свете высплюсь!, — пошутила Аксёнова.
Продюсер Алексей Троцюк поддержал шутку, написав, что артистки будет не хватать, а актриса Виктория Толстоганова оценила простор «кроватки». Не связанным с кино подписчикам было не так смешно.
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"Кажется, ещё вчера я ходила по красной ковровой дорожке", — пробежала мысль где-то в голове у Любы. Приборы заливали всё вокруг ярким светом, что добавляло эффектности антуражу. Да и гроб, на удивление, оказался очень удобным местом. Усталость последних дней от всех перелётов, интервью, подготовок и съёмок накопилась настолько, что Люба была готова спать с открытыми глазами. Чьи-то заботливые руки стали нежно поправляли подушку… "Так, не смыкать глаза! — стала она бодрить себя. — На том свете высплюсь!" #кинопоискhd #другдруга #настясоберись
Нельзя этого делать, даже для съёмок, — предупредила пользователь под ником ankarusskaya.
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