Звезда «Мажора» легла в гроб

Российская актриса Любовь Аксёнова , известная зрителю по работам в сериалах «Мажор», «Бывшие», «Содержанки» и другим, напугала поклонников странным фото. На нём она позирует в образе покойницы.

Подписчики массово стали просить актрису удалить пугающее фото, так как это плохая примета. Некоторые заявили, что отказываются ставить лайки под таким постом.

В подписи к снимку Аксёнова пояснила, что легла в гроб на съёмках сериала «Настя, соберись». Она призналась, что после многочисленных перелётов и интервью так устала, что чуть было не заснула в деревянном ящике на удобной подушке.

Так, не смыкать глаза! … На том свете высплюсь!, — пошутила Аксёнова.

Нельзя этого делать, даже для съёмок, — предупредила пользователь под ником ankarusskaya.