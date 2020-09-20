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«Фото как с новой сумочкой»: в сети критикуют Брухунову 

Ирина Лебедева 28 минут назад
«Фото как с новой сумочкой»: в сети критикуют Брухунову
Фото: Instagram
Молодая супруга Евгения Петросяна резко изменила контент своего инстаграма.
Еще недавно она безапелляционно называла все расспросы о личной жизни «хамством» и нещадно банила чересчур любопытных.
И вот — мгновенная перемена. На страничках — фотографии малыша, обсуждение беременности и вообще «детская» тематика.
Надо сказать, постоянные работы по «зачистке» от неудобных подписчиков принесли свои результаты.
Сейчас в микроблоге Татьяны в основном — восторженные комментарии.
Тем заметнее те посты, где ее резко критикуют, порой демонстрируя удивительную наблюдательность
Татьяна выложила фотосессию себя в образе молодой и стильной мамочки с коляской. Девушка выгуливает малыша в парке около Новодевичьего монастыря.

«Воскресные прогулки теперь такие», — написала она.

Фолловеры возмутились — насколько же старательно Брухунова подает свою жизнь публике как некую идиллическую картинку.

«Ну правда, просто интересно, вы родили несколько месяцев назад, постоянно в это время тусили прилюдно, демонстрировали сумочки, луки… Кто-то в это время заботился о грудничке, прошло время, когда можно отлучить от сиси, и вуаля, милая Татьяна — мама! Фото как с новой сумочкой».

Татьяна приняла срочные воспитательные меры и отчитала подписчицу.

«Запомните: Вы видите только то, что я хочу показать. Слово «тусила» глупо! Если в кадре нет ребёнка или коляски это не значит, что его нет рядом со мной».

Как ранее писал «Рамблер», 16 сентября, в день своего 75-летнего юбилея, Петросян опубликовал в соцсетях фото с сыном, которого назвали Ваганом.
В свою очередь Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что ребенка выносила суррогатная мать.
«Золотая Маска» online: «Преступление и наказание»
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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