Седокова о завистниках: «Я отражение их комплексов» 

«Сейчас будет важный пост … В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала, что я Никому не буду нужна. Со своим ребёнком. Разведёнка. Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе.
После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов хейтеров. Одна девушка под невинной фото в свадебном аккаунте написала « Я ее раньше обажала, я сейчас ненавижу» Она и сейчас подписана на меня … Женщины за 40, преимущественно почему то блондинки, пишут мне едкие комменты типа « опять замуж» или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя …
⠀Жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже 80. А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда».