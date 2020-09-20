Седокова о завистниках: «Я отражение их комплексов» 

Анна Седокова недавно вышла замуж за своего бойфренда баскетболиста Яниса Тимму.

В инстаграме звезда выложила свадебные фотографии. И тут же активировались хейтеры.

Анна написала для своих подписчиков большой «программный пост», где резко отчитала недоброжелателей, а всем женщинам посоветовала не терять веру в себя, что бы ни случилось.

«Сейчас будет важный пост … В 22 года, когда я уходила с годовалой Алиной на руках от мужа изменника и алкозависимого, моя мама сказала, что я Никому не буду нужна. Со своим ребёнком. Разведёнка. Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе.

После свадьбы у меня появился новый вид комментаторов хейтеров. Одна девушка под невинной фото в свадебном аккаунте написала « Я ее раньше обажала, я сейчас ненавижу» Она и сейчас подписана на меня … Женщины за 40, преимущественно почему то блондинки, пишут мне едкие комменты типа « опять замуж» или какой-то бред про моих детей. Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя …

⠀Жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже 80. А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда».

Как ранее сообщал «Рамблер», бывшую участницу «ВиаГры» Анну Седокову ограбила помощница, увлекшаяся онлайн-казино.

Как рассказала певица, помощница Настя работала в ее доме три года и за это время стала ей «ближе чем сестра».