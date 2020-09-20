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Петросяна уличили в поддержке тех, кто оскорбил Степаненко 

Ирина Лебедева 53 минуты назад
Петросян угодил в новый скандал
Фото: Instagram
Пользователи сети обратили внимание на то, что Евгений Петросян (или кто-то от его имени) ставит лайки в постах, где ругают его бывшую супругу Елену Степаненко, рассказывает rostov.tsargrad.tv.
Петросян выложил в сеть видеоролик с шоу Ивана Урганта, где тот шутил по поводу фотографии его маленького сына Вагана.
Фолловеры обсуждают шутки Урганта, показавшиеся большинству не смешными вовсе, и даже обидными.
Некоторые злобно отмечают, что Елена Степаненко должна сильно переживать по поводу семейного счастья бывшего мужа. И вот под подобными постами появились лайки Петросяна.

«Ваганычу респект! Здоровья ему и малышу! А Степанеко в погоне за молодостью выглядит смешно и зло».

Этот пост набрал 16 лайков, в том числе отметку "нравится" сделал юморист.

«Лайкнул пост с оскорблениями бывшей. Высший пилотаж», — отметили подписчики.

Как ранее писал «Рамблер», Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко и женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.
16 сентября, в день своего 75-летия, Евгений Петросян опубликовал в соцсетях фото с шестимесячным сыном, которого назвали Ваганом.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Иван Ургант , Евгений Петросян
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