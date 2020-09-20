Петросян угодил в новый скандал

Пользователи сети обратили внимание на то, что Евгений Петросян (или кто-то от его имени) ставит лайки в постах, где ругают его бывшую супругу Елену Степаненко, рассказывает rostov.tsargrad.tv.
Петросян выложил в сеть видеоролик с шоу Ивана Урганта, где тот шутил по поводу фотографии его маленького сына Вагана.
Фолловеры обсуждают шутки Урганта, показавшиеся большинству не смешными вовсе, и даже обидными.
Некоторые злобно отмечают, что Елена Степаненко должна сильно переживать по поводу семейного счастья бывшего мужа. И вот под подобными постами появились лайки Петросяна.
«Ваганычу респект! Здоровья ему и малышу! А Степанеко в погоне за молодостью выглядит смешно и зло».
Этот пост набрал 16 лайков, в том числе отметку "нравится" сделал юморист.
«Лайкнул пост с оскорблениями бывшей. Высший пилотаж», — отметили подписчики.
Как ранее писал «Рамблер», Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко и женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.
16 сентября, в день своего 75-летия, Евгений Петросян опубликовал в соцсетях фото с шестимесячным сыном, которого назвали Ваганом.