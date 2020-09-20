Олешко о Борисове: «Он еще очень многое мог создать»

Это очень неожиданная и невосполнимая потеря, потому что такие люди — они как сваи, как фундамент театрального института. Они верны дому, делу, искусству, своим педагогам и ученикам. Поэтому он еще очень многое мог бы сделать и создать, передать свои знания дальше», — приводит слова Олешко gazeta.ru.