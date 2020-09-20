Олешко о Борисове: «Он еще очень многое мог создать»

Смерть ведущего «Русского лото» Михаила Борисова стала трагической неожиданностью для огромного количества людей.
Актер Александр Олешко был учеником Михаила Борисова в Театральном институте имени Щукина.
Он потрясен случившимся и высказал глубокие соболезнования по поводу этой потери.
«Замечательный человек, талантливый, очень глубокий, разносторонний, интеллектуально развитый, подкованный, с замечательным чувством юмора. Абсолютно уникальный педагог, который помогал нам чувствовать себя свободными на сцене.
Это очень неожиданная и невосполнимая потеря, потому что такие люди — они как сваи, как фундамент театрального института. Они верны дому, делу, искусству, своим педагогам и ученикам. Поэтому он еще очень многое мог бы сделать и создать, передать свои знания дальше», — приводит слова Олешко gazeta.ru.
Как ранее сообщал «Рамблер», врачи, опасаясь за жизнь Михаила Борисова, ввели его в медикаментозную кому. Его даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Но, к сожалению, и это не помогло.