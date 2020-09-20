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Адвокат любовницы Тарзана рассказал о ее планах 

Ирина Лебедева 19 минут назад
Любовницу Тарзана оправдали
Фото: Instagram
Скандальная история с любовными похождениями Сергея Глушко обрастает все новыми подробностями.
Так, в программе «Ты не поверишь» на НТВ выступил адвокат Анастасии Шульженко, той самой пассии Тарзана, которую подозревают в краже драгоценностей Королевой.
Юрист сказал, что в планах девушки было узаконить свои отношения с Глушко, для чего тот должен был развестись с женой, разумеется. Поэтому она сообщила партнеру, что ждет ребенка.
Как оказалось, новость о беременности Шульженко мужчину вовсе не обрадовала. Тогда та, по словам адвоката, решила ему отомстить.

«Настя хотела порвать отношения и устроила последнюю встречу, при этом сняв это на камеру», — приводит слова правозащитника портал slovodel.com.

Кражу же украшений и Анастасия и ее адвокат отрицают. Они говорят, что таким образом Наташа Королева из ревности мстит сопернице.
Как ранее писал «Рамблер», Сергей Глушко в инстаграме выступил с заявлением, в котором объяснил, почему так спешил выплеснуть всю информацию о своих сомнительных развлечениях и признаться в измене супруге.
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Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко , НТВ
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