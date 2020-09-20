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Рита Дакота: «Меня просто заперли в изоляцию» 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Застрявшая в Турции Рита Дакота обратилась к россиянам
Фото: Instagram
Буквально в ловушку медицинской системы попала певица Рита Дакота, которая поехала отдохнуть на море.
По ее словам, все положенные анализы на коронавирус, сделанные в России, показывают, что она абсолютно здорова.
Тест же турецкой стороны показал положительный результат. В итоге девушка вынуждена отсидеть положенный карантинный срок, хотя не понимает, почему.
Об этом она написала в соцсети.

«Я застряла в Турции… Все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное — антитела). В Турции показывает положительный тест и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают. Самое раннее — через неделю сдать новый тест и снова тут же. Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой».

Надо сказать, что поддержки Рита не получила.
Особо злобные хейтеры начали строчить посты о том, что отдыхать следует на родине, и вообще — с чего это певица так устала, что ей отпуск потребовался?

«Сидите дома, или работаете на стройке, заводе и очень устали нужен немедленно отпуск. Зачем подвергаете себя и ребенка каким то глупым обстоятельствам?»

В лучшем случае Дакоте советовали набраться терпения — все карантины когда-то заканчиваются.

«Ты, конечно, мне нравишься как певица и все такое. Но. Почему бы тебе не посидеть на попе ровно, как обычному человеку, как и требуется по закону Турции? Почему селебрити считают, что к ним должно быть ОСОБОЕ отношение? Не понимаю. Ну вот так случилось, что ж теперь».

Как ранее писал «Рамблер», певица Рита Дакота сообщила, как спонтанно решила отправиться в Турцию после того, как узнала, что ее дочь Мия на три дня останется с бабушкой.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
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Шоу-бизнес , Рита Дакота , Турция
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