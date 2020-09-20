Застрявшая в Турции Рита Дакота обратилась к россиянам

«Ты, конечно, мне нравишься как певица и все такое. Но. Почему бы тебе не посидеть на попе ровно, как обычному человеку, как и требуется по закону Турции? Почему селебрити считают, что к ним должно быть ОСОБОЕ отношение? Не понимаю. Ну вот так случилось, что ж теперь».