Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Турецкие пограничники не выпускают Риту Дакоту из страны 

News.ru 14 минут назад
Риту Дакоту не выпускают из Турции
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Певица Рита Дакота, приехавшая на уик-энд в Турцию, не может вернуться в Россию. Пограничники не отпустили звезду, потому что её тест на COVID-19 оказался положительным.
В свою очередь исполнительница утверждает, что это невозможно, так как она уже переболела. У неё есть все российские справки.

"Я в ужасе. Турецкая сторона меня не выпускает. Мне отказывают в просьбе сдать тест опять", — пожаловалась Дакота в Instagram, добавив, что тест сможет пересдать только через неделю.

Ситуация осложняется тем, что Дакота является гражданкой Белоруссии. Она не может обратиться в посольство, так как поддержала сторону оппозиции.
Сейчас Дакота находится на самоизоляции в турецком отеле. По её словам, за номером следит охранник. Девушка не может покинуть комнату.
До этого с исполнительницей произошёл несчастный случай во время прогулки на корабле.

"Инструктор объяснил нам много раз, что мы не должны трогать скалы. Но, когда я была в ластах, с трубкой и в маске, я решила остановиться, чтобы почистить запотевшую маску. Чтобы как-то удержаться на воде, мне пришлось облокотиться на скалу попой. И я сразу почувствовала, как миллион острых ракушек вонзаются мне туда", — поделилась бывшая жена Влада Соколовского.

Ранее, как писал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова рассказала, что отдыхала на фешенебельном турецком курорте с реальным, а не вымышленным мужчиной. Для скептиков она записала видеоролик, в котором рассказала об их отпускной гармонии, но имени возлюбленного так и не назвала.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
News.ru: последние новости
Ведущего Михаила Борисова ввели в медикаментозную кому Ведущего Михаила Борисова ввели в медикаментозную кому Тарзан объяснил, зачем опубликовал скандальное откровение Тарзан объяснил, зачем опубликовал скандальное откровение Волочкова напилась с Джигурдой и опубликовала фото с вечеринки Волочкова напилась с Джигурдой и опубликовала фото с вечеринки
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Влад Соколовский , Анастасия Волочкова , Рита Дакота , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака
«Я не сдохну»: Бледанс не хочет умирать от рака
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
Неизвестный расстрелял человека в центре Москвы
Неизвестный расстрелял человека в центре Москвы
Стрелков: США передают Украине секретные данные по Крыму
Стрелков: США передают Украине секретные данные по Крыму
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение