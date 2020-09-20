Риту Дакоту не выпускают из Турции

Певица Рита Дакота , приехавшая на уик-энд в Турцию , не может вернуться в Россию . Пограничники не отпустили звезду, потому что её тест на COVID-19 оказался положительным.

В свою очередь исполнительница утверждает, что это невозможно, так как она уже переболела. У неё есть все российские справки.

"Я в ужасе. Турецкая сторона меня не выпускает. Мне отказывают в просьбе сдать тест опять", — пожаловалась Дакота в Instagram, добавив, что тест сможет пересдать только через неделю.

Ситуация осложняется тем, что Дакота является гражданкой Белоруссии. Она не может обратиться в посольство, так как поддержала сторону оппозиции.

Сейчас Дакота находится на самоизоляции в турецком отеле. По её словам, за номером следит охранник. Девушка не может покинуть комнату.

До этого с исполнительницей произошёл несчастный случай во время прогулки на корабле.

"Инструктор объяснил нам много раз, что мы не должны трогать скалы. Но, когда я была в ластах, с трубкой и в маске, я решила остановиться, чтобы почистить запотевшую маску. Чтобы как-то удержаться на воде, мне пришлось облокотиться на скалу попой. И я сразу почувствовала, как миллион острых ракушек вонзаются мне туда", — поделилась бывшая жена Влада Соколовского.