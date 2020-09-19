Анастасия Волочкова выложила в инстаграме видеоролики с вечеринки, где гостями были ее старый друг Никита Джигурда и еще некие мужчины.
Королева шпагатов очень быстро удалила выложенное, но интернет помнит все. Видео сохранилось в сети. К примеру, его припас и комментирует Телеграм-канал «НеМалахов».
«Как пьет балерина Волочкова. Объедки на столе, мужики в шапках, барда, мат…Просто фрик-шоу», — комментируют авторы.
Обнимашки с Джигурдой на камеру публику не удивили.
Все стараются угадать — кто же из запечатленных на видео мужчин тот самый таинственный прекрасный принц, за которого скандальная балерина собирается замуж в октябре? И был ли он на этой не слишком светской вечеринке?
Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Волочкова заявила, что не обращает внимания на обвинения в вульгарности и критику её внешнего вида.
Знаменитость считает, что злопыхателей выводит из себя ее привлекательность и доброта.