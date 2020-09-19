Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Публика гадает: кто тут — жених Волочковой? 

Ирина Лебедева 35 минут назад
Публика гадает: кто тут — жених Волочковой?
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова выложила в инстаграме видеоролики с вечеринки, где гостями были ее старый друг Никита Джигурда и еще некие мужчины.
Королева шпагатов очень быстро удалила выложенное, но интернет помнит все. Видео сохранилось в сети. К примеру, его припас и комментирует Телеграм-канал «НеМалахов».

«Как пьет балерина Волочкова. Объедки на столе, мужики в шапках, барда, мат…Просто фрик-шоу», — комментируют авторы.

Обнимашки с Джигурдой на камеру публику не удивили.
Все стараются угадать — кто же из запечатленных на видео мужчин тот самый таинственный прекрасный принц, за которого скандальная балерина собирается замуж в октябре? И был ли он на этой не слишком светской вечеринке?
Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Волочкова заявила, что не обращает внимания на обвинения в вульгарности и критику её внешнего вида.
Знаменитость считает, что злопыхателей выводит из себя ее привлекательность и доброта.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Мать 13 детей покончила с собой
Мать 13 детей покончила с собой
Ярмольник вступил в конфликт с соседями
Ярмольник вступил в конфликт с соседями
В авариях Качиньского и генерала Лебедя нашли общее
В авариях Качиньского и генерала Лебедя нашли общее
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение