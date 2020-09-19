Отец Фриске возмущен: «Она умерла! Оставьте ее в покое!» 

Дело в том, что там среди плеяды звезд, как российских так и белорусских, выступила певица, очень похожая на Жанну.

Это белорусская исполнительница, и зовут ее… Жанет.

Авторы идеи ролика уверяют, что им и в голову не приходило как-то сыграть на сходстве со скончавшейся более пяти лет назад Фриске.

Тем не менее, Жанет — почти двойник Жанны, и Владимир Копылов считает, что это спекуляция на имени его умершей дочери-звезды.

«Ее нет! Она умерла! Оставьте ее в покое! Жанна никогда не лезла ни в какие политические разборки, она делала свою работу. Она бы ни Путина, ни Лукашенко — никого не стала бы поддерживать», — цитирует заявление отца покойной Жанны cosmo.ru.

Как ранее писал «Рамблер», денежные споры родителей Жанны и ее гражданского мужа не утихают с момента смерти певицы.

Отец Фриске обвинил Шепелева в растрачивании ее наследства, которое дочь оставила для сына Платона. Позже он подал на него в суд и сумел забрать у него 7 млн руб.