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Отец Фриске возмущен: «Она умерла! Оставьте ее в покое!» 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Отец Фриске возмущен: «Она умерла! Оставьте ее в покое!»
Фото: ТАСС
Клип в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко разгневал отца Жанны Фриске.
Дело в том, что там среди плеяды звезд, как российских так и белорусских, выступила певица, очень похожая на Жанну.
Это белорусская исполнительница, и зовут ее… Жанет.
Авторы идеи ролика уверяют, что им и в голову не приходило как-то сыграть на сходстве со скончавшейся более пяти лет назад Фриске.
Тем не менее, Жанет — почти двойник Жанны, и Владимир Копылов считает, что это спекуляция на имени его умершей дочери-звезды.

«Ее нет! Она умерла! Оставьте ее в покое! Жанна никогда не лезла ни в какие политические разборки, она делала свою работу. Она бы ни Путина, ни Лукашенко — никого не стала бы поддерживать», — цитирует заявление отца покойной Жанны cosmo.ru.

Как ранее писал «Рамблер», денежные споры родителей Жанны и ее гражданского мужа не утихают с момента смерти певицы.
Отец Фриске обвинил Шепелева в растрачивании ее наследства, которое дочь оставила для сына Платона. Позже он подал на него в суд и сумел забрать у него 7 млн руб.
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Копылов , Жанна Фриске , Александр Лукашенко , Cosmopolitan
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