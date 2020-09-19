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«Человек болен, слаб и потерян»: Тюльпанова о дочери Успенской 

Ирина Лебедева 32 минуты назад
«Человек болен и потерян»: Тюльпанова о дочери Успенской
Фото: Instagram
Милана Тюльпанова, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова и хорошая подруга Любови Успенской призвала прекратить обсуждение ее дочери в СМИ и соцсетях.
Милана считает, что Татьяна Плаксина нездорова и не всегда отдает себе отчет в своих действиях, а смакование ее поступков — это жестокое издевательство над девушкой и над ее матерью.
Тюльпанова убеждена, что Успенская искренне любит свою дочь.

«Никто не знает и половины того, что происходит в этой семье и как же низко смеяться над человеком, который болен, слаб и потерян.

… существует огромное количество причин, почему эта прекрасная молодая, но потерянная девушка сейчас находится в таком положении.

Каждая мама любит своего ребёнка безусловной любовью, какой бы он ни был, вы это знаете не хуже меня.

Не всегда и далеко не всегда родители виноваты в поступках своих уже взрослых детей, тем не менее, в этой ситуации лучшее, что вы можете сделать, пусть и виртуально, оказать поддержку».

Милана также написала, что и она и Успенская делают все возможное, чтобы помочь Татьяне.
Но необходимо главное — чтобы девушка сама захотела изменить ситуацию

«…надеюсь, так или иначе, рано или поздно, к Тане должно прийти понимание того, что больше чем мама и преданнее человека, чем Люба в её жизни никогда не будет.

Все мы готовы оказать помощь и поддержку, если она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО этого захочет».

Как ранее писал «Рамблер», дочь «королевы» шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина нажила проблем с американской полицией, решив позагорать топлес у себя на балконе.
Соседи девушки вызвали правоохранителей, которые едва не забрали ее в участок.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Александр Кержаков , Милан
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