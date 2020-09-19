«Это очень больно!» Боня рассказала о смерти отца 

Виктория Боня в инстаграме сообщила, что ее папа умер.

Девушка оплакивает потерю и пишет, что вдвойне больно от того, что она узнала печальную новость с большим опозданием и не смогла попрощаться.

Она выложила в соцсеть архивные семейные фотографии.

«Так плохо я себя не чувствовала ещё ни разу в своей жизни! В нашей семье произошло горе. Мой отец ушёл из жизни. Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом.

Зная нрав его жены, она никогда нас не приветствовала и всегда была недовольна, либо нашими визитами, либо нашим отсутствием в его жизни. Видимо это была, непонятная для меня, ревность к своим детям, либо чрезмерная забота. Я не осуждаю ее.

Но я никогда не пойму такого поступка, что его жена скрыла тот факт, что наш отец ушёл из жизни ещё в Марте этого года и лишила нас возможности попрощаться с ним в последний раз!»

Подписчики выражают Виктории соболезнования, но и резонно интересуются, почему ни разу за полгода та не попробовала связаться с отцом.

«При такой большой любви можно было хотя бы созваниваться. В век то технологий… минус Вам, именно вы не звонили отцу с Марта месяца!»

Модель объяснила, что она живет в Монте-Карло, и в России бывает не часто. Особенно в пандемию.

Отцу она много раз писала и звонила, все было впустую. Тогда ей пришлось обратиться к своему знакомому, который и узнал, что ее папы больше нет.