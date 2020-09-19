«Это очень больно!» Боня рассказала о смерти отца 

«Так плохо я себя не чувствовала ещё ни разу в своей жизни! В нашей семье произошло горе. Мой отец ушёл из жизни. Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом.
Зная нрав его жены, она никогда нас не приветствовала и всегда была недовольна, либо нашими визитами, либо нашим отсутствием в его жизни. Видимо это была, непонятная для меня, ревность к своим детям, либо чрезмерная забота. Я не осуждаю ее.
Но я никогда не пойму такого поступка, что его жена скрыла тот факт, что наш отец ушёл из жизни ещё в Марте этого года и лишила нас возможности попрощаться с ним в последний раз!»
«При такой большой любви можно было хотя бы созваниваться. В век то технологий… минус Вам, именно вы не звонили отцу с Марта месяца!»
«Я звонила и писала все эти месяцы. Ни один тел не отвечал. Именно поэтому я попросила своего друга журналиста найти информацию. Он сообщил мне, что отца уже полгода как нет. Я даже не знаю причину смерти».