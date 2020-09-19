Пригожин задал вопрос Тарзану после секс-скандала

«Считаю, что Сергею точно не надо было ни перед кем оправдываться, что бы там ни говорили. Честно говоря, если бы он не выступил, я бы думал, что это слухи», — сказал продюсер. И вообще — если бы тот не стал выкладывать в соцсети абсолютно личную информацию и оправдываться публично, то скандала бы и не получилось, — сообщает riafan.ru

Пригожина не удивляет сам факт связи на стороне. Он отчасти связывает его с профессией Тарзана.

«Обстоятельства, в которых оказался этот парень — он сам в них попал. Он все равно представитель танцевального, скажем так, особенного жанра, так что по большому счету ничего удивительного в этом нет».

Главное, что искренне поразило продюсера — это то, что Глушко привел любовницу в собственный дом. По его мнению, если уж завел интрижку — то где-то отдельно, а дом и семья — дело святое.

«Единственное, чего я не понимаю, зачем надо было домой водить?»

Он назвал исполнителя взрослым мальчиком, который сам принимает решения. По его словам, правильно ли поступил Басков, покажет время.