Пригожин задал вопрос Тарзану после секс-скандала

Иосиф Пригожин заявил журналистам, что ранее история с похождениями Сергея Глушко его совсем не интересовала.
И вообще — если бы тот не стал выкладывать в соцсети абсолютно личную информацию и оправдываться публично, то скандала бы и не получилось, — сообщает riafan.ru
«Считаю, что Сергею точно не надо было ни перед кем оправдываться, что бы там ни говорили. Честно говоря, если бы он не выступил, я бы думал, что это слухи», — сказал продюсер.
Пригожина не удивляет сам факт связи на стороне. Он отчасти связывает его с профессией Тарзана.
«Обстоятельства, в которых оказался этот парень — он сам в них попал. Он все равно представитель танцевального, скажем так, особенного жанра, так что по большому счету ничего удивительного в этом нет».
Главное, что искренне поразило продюсера — это то, что Глушко привел любовницу в собственный дом. По его мнению, если уж завел интрижку — то где-то отдельно, а дом и семья — дело святое.
«Единственное, чего я не понимаю, зачем надо было домой водить?»
Как ранее писал «Рамблер», продюсер Иосиф Пригожин заступился за певца Николая Баскова, поддержавшего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Он назвал исполнителя взрослым мальчиком, который сам принимает решения. По его словам, правильно ли поступил Басков, покажет время.