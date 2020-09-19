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«Просто жесть!» Юморист Морозов еле спасся от коллекторов 

Ирина Лебедева 28 минут назад
«Просто жесть!» Юморист Морозов еле спасся от коллекторов
Фото: Instagram
Александр Морозов, хорошо известный зрителям по программе «Кривое зеркало», из-за пандемии едва не лишился жилья.
Еще 5 лет назад артист купил по ипотечному кредиту двухкомнатную квартиру в Звенигороде.
Ежемесячный взнос за квадратные метры составлял 18 тысяч рублей, Морозов его исправно выплачивал.
Однако этой весной из-за карантина все выступления отменились, и Александр остался без денег. Вносить платежи он не мог.
Морозов обратился в банк с просьбой о предоставлении отсрочки по кредиту.
Однако финансовая организация не только не пошла ему навстречу, но и передала его контакты коллекторам.

«Мне звонили какие-то женщины, угрожали, обзывали по-всякому. Я им говорил: «Не кричите на меня. Я артист!» А они: «Нам наплевать, кто ты такой!» Это было так неприятно, просто жесть!», — приводит слова юмориста sobesednik.ru.

Морозов обратился к СМИ. Когда в банке узнали, что телевидение готово сделать сюжет об этой истории, то сразу предоставили отсрочку.
Сейчас Александр Морозов на гастролях, и долги будут погашены.
Но артист уже беспокоится о дальнейшем — по его словам, до Нового года пока у него других выступлений не предвидится.
Как ранее писал «Рамблер», Александр Морозов очень хотел похудеть. Он даже установил кольцо на желудок.
Возможно, это и поспособствовало тому, что у Морозова открылась язва.
Он потерял сознание в собственной квартире, причем в тот момент находился дома в одиночестве. в конце марта.
Когда в итоге он попал в больницу, оказалось, что он был на грани гибели.
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Морозов , ИД "Собеседник" , Звенигород
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