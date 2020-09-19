Петросян рассказал, кто разрушил его предыдущий брак 

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Но пару лет назад комик ушел из семьи к своей молодой помощнице. Позднее они зарегистрировали брак, а недавно стали счастливыми родителями.

Общественность осуждала немолодого артиста.

В инстаграме, в частности, одна из подписчиц упрекнула его в том, что он поддержал «модную традицию выбрасывать за борт жен, отработавших свой ресурс», — рассказывает радио "Говорит Москва".

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни, это сделала она, притом давным-давно», — прокомментировал Петросян.

То есть, по его словам, Елена Степаненко сама настояла на разводе.