Петросян рассказал, кто разрушил его предыдущий брак 

Как известно, супружеский союз двух юмористов — Евгения Петросяна и Елены Степаненко длился более 30 лет.
Но пару лет назад комик ушел из семьи к своей молодой помощнице. Позднее они зарегистрировали брак, а недавно стали счастливыми родителями.
Общественность осуждала немолодого артиста.
В инстаграме, в частности, одна из подписчиц упрекнула его в том, что он поддержал «модную традицию выбрасывать за борт жен, отработавших свой ресурс», — рассказывает радио "Говорит Москва".
«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни, это сделала она, притом давным-давно», — прокомментировал Петросян.
То есть, по его словам, Елена Степаненко сама настояла на разводе.
Как ранее писал «Рамблер», в интервью «Комсомольской правде» адвокат Жорин заявил, что активы Евгения Петросяна после раздела с бывшей женой Еленой Степаненко составят около 900 млн рублей.