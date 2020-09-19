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Петросян рассказал, кто разрушил его предыдущий брак 

Ирина Лебедева 18 минут назад
Петросян рассказал, кто разрушил его предыдущий брак
Фото: РИА Новости
Как известно, супружеский союз двух юмористов — Евгения Петросяна и Елены Степаненко длился более 30 лет.
Но пару лет назад комик ушел из семьи к своей молодой помощнице. Позднее они зарегистрировали брак, а недавно стали счастливыми родителями.
Общественность осуждала немолодого артиста.
В инстаграме, в частности, одна из подписчиц упрекнула его в том, что он поддержал «модную традицию выбрасывать за борт жен, отработавших свой ресурс», — рассказывает радио "Говорит Москва".

«Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни, это сделала она, притом давным-давно», — прокомментировал Петросян.

То есть, по его словам, Елена Степаненко сама настояла на разводе.
Как ранее писал «Рамблер», в интервью «Комсомольской правде» адвокат Жорин заявил, что активы Евгения Петросяна после раздела с бывшей женой Еленой Степаненко составят около 900 млн рублей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Радиостанция "Говорит Москва" , Комсомольская правда
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