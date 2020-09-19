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Беззубая дочь Успенской гуляла по Лос-Анджелесу босиком 

Ирина Лебедева 14 минут назад
Беззубая дочь Успенской гуляла по Лос-Анджелесу босиком
Фото: Instagram
Татьяну Плаксину, перебравшуюся жить в Америку, там не единожды замечали в неадекватном состоянии.
Вот и недавно Super.ru в Telegram-канале рассказал, что дочь королевы шансона вышла на улицу босиком.
Девушка разглядывала витрины, а затем села прямо на тротуаре в позу лотоса и углубилась в медитацию.
По мнению очевидцев, Татьяна была дезориентирована, не вполне осознавала, где она находится.
Заметили также, что у нее не хватает нескольких передних зубов.
Как ранее писал «Рамблер», дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина показала поклонникам в Instagram свои селфи, где улыбается на камеру без зубов.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Super.ru , Лос-Анджелес
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