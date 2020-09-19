Беззубая дочь Успенской гуляла по Лос-Анджелесу босиком 

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Татьяну Плаксину, перебравшуюся жить в Америку, там не единожды замечали в неадекватном состоянии.

Вот и недавно Super.ru в Telegram-канале рассказал, что дочь королевы шансона вышла на улицу босиком.

Девушка разглядывала витрины, а затем села прямо на тротуаре в позу лотоса и углубилась в медитацию.

По мнению очевидцев, Татьяна была дезориентирована, не вполне осознавала, где она находится.

Заметили также, что у нее не хватает нескольких передних зубов.