Волочкова опубликовала видео в стиле ню

Балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит день, опубликовав пикантное видео.
На ролике, выложенном в Instagram, Волочкова предстает обнаженной после бани, прикрывшись веником. Как утверждает балерина в подписи к видео, баня и купель эффективнее салонов красоты.
По словам звезды, объявить для себя выходным обычный будний день и провести его с любимым человеком — «счастье».
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Это счастье, когда любой день, считающийся рабочим, можно объявить для себя выходным, и провести его с любимым. 😊 А Русская баня и ледяная Купель даёт эффект лучше, чем Салоны красоты!👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
Ранее Анастасия Волочкова показала, как выглядит после бани.