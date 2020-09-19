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Анастасия Волочкова опубликовала видео в стиле ню 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Волочкова опубликовала видео в стиле ню
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит день, опубликовав пикантное видео.
На ролике, выложенном в Instagram, Волочкова предстает обнаженной после бани, прикрывшись веником. Как утверждает балерина в подписи к видео, баня и купель эффективнее салонов красоты.
По словам звезды, объявить для себя выходным обычный будний день и провести его с любимым человеком — «счастье».
Ранее Анастасия Волочкова показала, как выглядит после бани.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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