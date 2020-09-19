Волочкова опубликовала видео в стиле ню

Балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит день, опубликовав пикантное видео.

На ролике, выложенном в Instagram, Волочкова предстает обнаженной после бани, прикрывшись веником. Как утверждает балерина в подписи к видео, баня и купель эффективнее салонов красоты.

Ранее Анастасия Волочкова показала, как выглядит после бани.