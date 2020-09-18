Цой объяснила участие в клипе со словами Лукашенко 

Александра Лукашенко. Певица Анита Цой заявила, что по доброй воле приняла участие в записи песни «Любимую не отдают», которую СМИ посчитали пиар-ходом в поддержку президента Белоруссии

«Мое участие в записи песни и клипа «Любимую не отдают» — это моя добрая воля, это мой бескорыстный вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам белорусской земле. В конце концов, это моя гражданская позиция россиянки», — сказала Цой RT.

Певица сообщила, что у нее в Белоруссии есть друзья с разными взглядами на происходящее в стране. По словам Цой, для нее важно «благополучие и процветание всего белорусского народа».

«Сегодня главная задача — добиться спокойствия и мира в стране, добиться целостности народа. И уже потом перейти к спокойному обсуждению проблем», — отметила она.

По словам Аниты Цой, в песне она пела о любви к белорусскому народу.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анита Цой и другие звезды российской эстрады приняли участие в съемках клипа, в котором СМИ увидели поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Песня называется «Любимую не отдают». Это словосочетание — цитата из выступления Лукашенко, который 4 августа обратился к парламенту и народу во Дворце республики.