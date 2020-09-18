Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Любовница Тарзана оказалась актрисой 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Любовница Тарзана оказалась актрисой
Фото: РИА Новости
Анастасия Шульженко, с которой у мужа певицы Наташи Королевой Сергея Глушко (Тарзана) была интимная связь, неоднократно появлялась в телешоу, играя различные роли. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии заявила, что беременна. При этом после их визита Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений и денег.
По данным «СтарХита», заявившая о своей беременности от Тарзана Анастасия Шульженко ранее не раз появлялась в реалити-шоу. Так, она сыграла роль обманутой супруги по имени Юлия в шоу «Измены», рассказав о своих подозрениях в отношения «мужа Бориса».
Уже под своим настоящим именем Шульженко снялась в шоу «Моя свекровь — монстр», объявив себя невестой Александра и пытаясь найти общий язык с будущей свекровью.
При этом после скандала с мужем Наташи Королевой девушка снялась в шоу «На самом деле», в котором продемонстрировала интимные кадры со стриптизером.
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цой объяснила участие в клипе со словами Лукашенко
Цой объяснила участие в клипе со словами Лукашенко
Джигурда обнажился перед Кудрявцевой
Джигурда обнажился перед Кудрявцевой
Цой объяснила участие в клипе со словами Лукашенко
Цой объяснила участие в клипе со словами Лукашенко
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение