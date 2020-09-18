Любовница Тарзана оказалась актрисой 

Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии заявила, что беременна. При этом после их визита Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений и денег.

По данным «СтарХита», заявившая о своей беременности от Тарзана Анастасия Шульженко ранее не раз появлялась в реалити-шоу. Так, она сыграла роль обманутой супруги по имени Юлия в шоу «Измены», рассказав о своих подозрениях в отношения «мужа Бориса».

Уже под своим настоящим именем Шульженко снялась в шоу «Моя свекровь — монстр», объявив себя невестой Александра и пытаясь найти общий язык с будущей свекровью.

При этом после скандала с мужем Наташи Королевой девушка снялась в шоу «На самом деле», в котором продемонстрировала интимные кадры со стриптизером.