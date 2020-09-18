Подруга проговорилась о тяжелом состоянии Заворотнюк 

Певица Виктория Пьер-Мари рассказала о самочувствии звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк в эфире программы «Основано на реальных событиях».
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании у Анастасии Заворотнюк. 14 мая на совещании с президентом России Владимиром Путиным было заявлено о новых методах лечения рака, в том числе и головного мозга, и отмечено, что они были предложены звезде «Моей прекрасной няни». Однако семья актрисы отказалась от экспериментального лечения, так как Заворотнюк стало лучше.
По словам подруги звезды, певицы Виктория Пьер-Мари, сложнее всего пришлось мужу артистки Петру Чернышеву, однако «он прошел это испытание».
«Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег — все это может выбить из колеи любого нормального здорового человека», — отметила она.