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Подруга проговорилась о тяжелом состоянии Заворотнюк 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
Подруга проговорилась о тяжелом состоянии Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Певица Виктория Пьер-Мари рассказала о самочувствии звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк в эфире программы «Основано на реальных событиях».
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании у Анастасии Заворотнюк. 14 мая на совещании с президентом России Владимиром Путиным было заявлено о новых методах лечения рака, в том числе и головного мозга, и отмечено, что они были предложены звезде «Моей прекрасной няни». Однако семья актрисы отказалась от экспериментального лечения, так как Заворотнюк стало лучше.
По словам подруги звезды, певицы Виктория Пьер-Мари, сложнее всего пришлось мужу артистки Петру Чернышеву, однако «он прошел это испытание».

«Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег — все это может выбить из колеи любого нормального здорового человека», — отметила она.

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Шоу-бизнес , Виктория Пьер-мари , Анастасия Заворотнюк , Владимир Путин , Петр Чернышев
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