Экс-супруг Пугачевой рассказал о сексе с примадонной 

Челобанов подчеркнул, что познакомился с Пугачевой во время празднования Нового 1991 года. Отношения развивались стремительно, почти сразу артистка пригласила мужчину к себе домой, где накрыла для него стол. Челобанов отметил, что вместе с примадонной они кушали, выпивали и танцевали.

«Что дальше — я плохо помню. Наутро проснулся в губной помаде», — заявил композитор.

Взаимное осознание того, что они хотят быть вместе, пришло паре само собой. Челобанов подчеркнул, что его тесные отношения с Пугачевой возникли в результате плотной гастрольной работы.

«Никто не понял, как это все произошло. Хорошо, что произошло. Мне очень нравилось», — резюмировал он.