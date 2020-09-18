Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Экс-супруг Пугачевой рассказал о сексе с примадонной 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Экс-супруг Пугачевой рассказал о сексе с примадонной
Фото: РИА Новости
Бывший гражданский муж Аллы Пугачевой композитор Сергей Челобанов в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как у него завязались отношения с примадонной. На тот момент он был женат, но это не помешало ему закрутить роман с известной певицей.
Челобанов подчеркнул, что познакомился с Пугачевой во время празднования Нового 1991 года. Отношения развивались стремительно, почти сразу артистка пригласила мужчину к себе домой, где накрыла для него стол. Челобанов отметил, что вместе с примадонной они кушали, выпивали и танцевали.

«Что дальше — я плохо помню. Наутро проснулся в губной помаде», — заявил композитор.

Взаимное осознание того, что они хотят быть вместе, пришло паре само собой. Челобанов подчеркнул, что его тесные отношения с Пугачевой возникли в результате плотной гастрольной работы.

«Никто не понял, как это все произошло. Хорошо, что произошло. Мне очень нравилось», — резюмировал он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Алла Пугачева раскритиковала телеведущую Леру Кудрявцеву, которая в программе «Секрет на миллион» с участием Сергея Челобанова пыталась выведать у композитора, как примадонна ведет себя в постели.
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Сергей Челобанов , Лера Кудрявцева , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Что стало с зятем Ельцина Валентином Юмашевым
Что стало с зятем Ельцина Валентином Юмашевым
Дима Билан судится с семьей из-за долга в 19 млн
Дима Билан судится с семьей из-за долга в 19 млн
Что стало с медиа-магнатом Владимиром Гусинским
Что стало с медиа-магнатом Владимиром Гусинским
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение