Экс-супруг Пугачевой рассказал о сексе с примадонной 

Бывший гражданский муж Аллы Пугачевой композитор Сергей Челобанов в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как у него завязались отношения с примадонной. На тот момент он был женат, но это не помешало ему закрутить роман с известной певицей.
Челобанов подчеркнул, что познакомился с Пугачевой во время празднования Нового 1991 года. Отношения развивались стремительно, почти сразу артистка пригласила мужчину к себе домой, где накрыла для него стол. Челобанов отметил, что вместе с примадонной они кушали, выпивали и танцевали.
«Что дальше — я плохо помню. Наутро проснулся в губной помаде», — заявил композитор.
Взаимное осознание того, что они хотят быть вместе, пришло паре само собой. Челобанов подчеркнул, что его тесные отношения с Пугачевой возникли в результате плотной гастрольной работы.
«Никто не понял, как это все произошло. Хорошо, что произошло. Мне очень нравилось», — резюмировал он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Алла Пугачева раскритиковала телеведущую Леру Кудрявцеву, которая в программе «Секрет на миллион» с участием Сергея Челобанова пыталась выведать у композитора, как примадонна ведет себя в постели.