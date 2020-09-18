Брухунова: «Ну так и рожайте от слесарей» 

«Рамблер» писал, что 16 сентября, в день своего 75-летнего юбилея, Петросян опубликовал в соцсетях фото с сыном, которого назвали Ваганом. В свою очередь Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что ребенка выносила суррогатная мать.

Также резко жена Петросяна высказалась по поводу предположения, что родила сына, чтобы заполучить деньги мужа.

«Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!» — возмущенно заявила она.