Брухунова: «Ну так и рожайте от слесарей» 

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко ответила на обвинения в неискренности, и в том, что она родила сына, чтобы завладеть многомиллионным состоянием юмориста. Об этом пишет «СтарХит».
«Рамблер» писал, что 16 сентября, в день своего 75-летнего юбилея, Петросян опубликовал в соцсетях фото с сыном, которого назвали Ваганом. В свою очередь Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что ребенка выносила суррогатная мать.
Также резко жена Петросяна высказалась по поводу предположения, что родила сына, чтобы заполучить деньги мужа.
«Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!» — возмущенно заявила она.
Татьяна Брухунова также отметила в Instagram, что не собирается выносить детали своей личной жизни на публику и назвала «бестактными» и неуместными просьбы продемонстрировать фотографии, на которых видно, что она беременна.