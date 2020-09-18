Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Брухунова: «Ну так и рожайте от слесарей» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Брухунова: «Ну так и рожайте от слесарей»
Фото: ТАСС
Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко ответила на обвинения в неискренности, и в том, что она родила сына, чтобы завладеть многомиллионным состоянием юмориста. Об этом пишет «СтарХит».
«Рамблер» писал, что 16 сентября, в день своего 75-летнего юбилея, Петросян опубликовал в соцсетях фото с сыном, которого назвали Ваганом. В свою очередь Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что ребенка выносила суррогатная мать.
Также резко жена Петросяна высказалась по поводу предположения, что родила сына, чтобы заполучить деньги мужа.

«Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?!» — возмущенно заявила она.

Татьяна Брухунова также отметила в Instagram, что не собирается выносить детали своей личной жизни на публику и назвала «бестактными» и неуместными просьбы продемонстрировать фотографии, на которых видно, что она беременна.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Тарзана и Королевой опубликовал пост после измены отца
Сын Тарзана и Королевой опубликовал пост после измены отца
СМИ: сын Стоцкой — вылитый Киркоров
СМИ: сын Стоцкой — вылитый Киркоров
Друзья Моисеева раскрыли его реальное состояние
Друзья Моисеева раскрыли его реальное состояние
Модель поведала шокирующие подробности жизни с олигархом
Модель поведала шокирующие подробности жизни с олигархом
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение