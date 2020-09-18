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Петросян ответил осуждающему его за развод пользователю 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Петросян ответил осуждающему его за развод пользователю
Фото: РИА Новости
Евгений Петросян рассказал, кто стал инициатором разрыва в браке с Еленой Степаненко.
Юморист отреагировал на комментарий подписчицы в Instagram, которая заявила, что он «выбросил за борт» Степаненко «как отработавшую ресурс».
Евгений Ваганович не смог пройти мимо несправедливых обвинений и сообщил, что именно Степаненко выбросила его за борт.

«Я не «выбрасывал» Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно. Не делайте выводы о том, чего не знаете», — написал Петросян.

Как сообщал «Рамблер», ранее Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко и женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. 16 сентября, в день своего 75-летия, Евгений Петросян опубликовал в соцсетях фото с шестимесячным сыном, которого назвали Ваганом.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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