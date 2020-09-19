Сын Тарзана высказался об изменах отца

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Архип Глушко, который также недавно начал музыкальную карьеру, рассказал, что старается отвлечься от данной ситуации с помощью творчества.

«Медитирую музыкой. Вдох, выдох и ты в раю», — написал он.

Ранее Тарзан объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене, Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.

16 сентября актриса Анастасия Шульженко , объявившая себя любовницей Тарзана, появилась в программе «На самом деле». В эфире она сдала тест на беременность, который оказался отрицательным. 17 сентября в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале вышел выпуск про отношения Тарзана и Королевой. В описании говорилось о «пропавших драгоценностях и якобы беременной любовнице».

Шульженко, утверждавшая о любовной связи с Тарзаном, обвиняла супругу Глушко в мести и отрицала ограбление квартиры Королевой. По заявлению певицы и ее мужа, Шульженко украла у пары три тысячи евро, а также ювелирные украшения на сумму пять миллионов рублей.