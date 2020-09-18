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Басков опубликовал странный пост в поддержку Лукашенко 

Вероника Полынина 59 минут назад
Басков поддержал Лукашенко странным постом
Фото: РИА Новости
Публикация народного артиста РФ и Украины Николая Баскова в Facebook вызвала недоумение у пользователей.
После скандала с записью песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Басков сделал запись в Facebook, призвав уважать выбор каждого человека.
При этом запись была сделана с огромным количеством речевых, логических, стилистических, грамматических и пунктуационных ошибок и больше напоминала некорректную работу робота-переводчика, чем текст носителя языка.
Facebook

«Дорогие друзья, просьба уважать ко всему, и относится с пониманием, многие жители Беларуси считают как оскорбление к своей стране, многие люди устроили протесты из за результаты выборов президента, а многие Артисты приехали чтобы стабильно поддержать страну и Александра Лукашенко, президента Белоруссии», — говорится в тексте Баскова (пунктуация и орфография автора сохранены).

После запись была отредактирована и изменена, однако ошибки и несогласования в ней остались.

«Дорогие друзья, прекратите оскорблять и винить, просто стабильно поддержали страну и президента Белоруссии, большинство выбором был честным, меньшинство не голосовали и психуют из за результаты выборов президента!» — говорится в новой версии поста.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров, Николай Басков, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие звезды российской эстрады приняли участие в съёмках клипа, в котором СМИ увидели поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Песня называется «Любимую не отдают». Это словосочетание — цитата из выступления Лукашенко, который 4 августа обратился к парламенту и народу во Дворце республики.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Александр Буйнов , Александр Лукашенко , Денис Майданов
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