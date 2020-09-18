Басков поддержал Лукашенко странным постом

Публикация народного артиста РФ и Украины Николая Баскова в Facebook вызвала недоумение у пользователей.
После скандала с записью песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Басков сделал запись в Facebook, призвав уважать выбор каждого человека.
При этом запись была сделана с огромным количеством речевых, логических, стилистических, грамматических и пунктуационных ошибок и больше напоминала некорректную работу робота-переводчика, чем текст носителя языка.
«Дорогие друзья, просьба уважать ко всему, и относится с пониманием, многие жители Беларуси считают как оскорбление к своей стране, многие люди устроили протесты из за результаты выборов президента, а многие Артисты приехали чтобы стабильно поддержать страну и Александра Лукашенко, президента Белоруссии», — говорится в тексте Баскова (пунктуация и орфография автора сохранены).
После запись была отредактирована и изменена, однако ошибки и несогласования в ней остались.
«Дорогие друзья, прекратите оскорблять и винить, просто стабильно поддержали страну и президента Белоруссии, большинство выбором был честным, меньшинство не голосовали и психуют из за результаты выборов президента!» — говорится в новой версии поста.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров, Николай Басков, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие звезды российской эстрады приняли участие в съёмках клипа, в котором СМИ увидели поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Песня называется «Любимую не отдают». Это словосочетание — цитата из выступления Лукашенко, который 4 августа обратился к парламенту и народу во Дворце республики.