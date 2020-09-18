На улице в США заметили неадекватную дочь Успенской 

В Сети появилось видео, на котором 30-летняя Плаксина ходит по улицам босая, заглядывает в витрины кафе и сидит на тротуаре в позе лотоса.

При этом Плаксина выглядит истощенной, ее взгляд расфокусирован, а во рту не хватает нескольких зубов.

«Дочь Успенской ходит по улицам и странные вещи гонит. Ну, в общем, мы выяснили, что этот человек находится в настоящем моменте, и ей *** (наплевать) на мнение окружающих и на все, что происходит вокруг. Мы подозреваем, что это абсолютный уровень просветления», — иронизирует автор ролика.

Как сообщал «Рамблер», 30-летняя дочь Любови Успенской в эфире ТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ и даже душила. По версии певицы, после тяжелой аварии, в которую попала дочь, ее «душевное состояние пошатнулось». После громкого скандала Татьяна Плаксина уехала в США к отцу. Недавно девушка рассказала, что лишилась семи зубов после падения с велосипеда.