Лоза рассказал о погибшем друге-священнике 

«Все умные люди приходят к вере не в самый первый момент. Его не привели за уши или за руку, как многих, а он пришёл к этой вере так же, как и я. Поэтому нам с ним было проще общаться, и мы были достаточно близки в этом отношении. У него очень серьёзная база по убеждениям. Он был человеком, который следил за тем, что происходит в мире, и поэтому нам с ним было просто общаться. Он живо реагировал на то, что происходит и писал. У него же разброс мыслей, разброс тем очень широкий, в отличие от многих других священников, которые заняты делами церковными. Он был человек мира, широко охватывал своим кругозором то, что происходит вокруг и на это очень живо реагировал».