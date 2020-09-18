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Лоза рассказал о погибшем друге-священнике 

Говорит Москва 1 час назад
Лоза рассказал о погибшем друге-священнике
Фото: ТАСС
Речь идёт об Александре Шумском — клирике храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках.
16 сентября священнослужитель сорвался со скалы вместе с внуком Крыму. Иерей вместе с ребёнком направился на поклонение следу стопы святого апостола Андрея Первозванного в Херсонесе. Как пишет «Комсомольская Правда», девятилетний мальчик был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
В комментарии радиостанции «Говорит Москва» музыкант Юрий Лоза заявил, что давно был знаком с Александром Шумским. По словам певца, клирик обдуманно пришёл к вере и имел широкий кругозор.

«Все умные люди приходят к вере не в самый первый момент. Его не привели за уши или за руку, как многих, а он пришёл к этой вере так же, как и я. Поэтому нам с ним было проще общаться, и мы были достаточно близки в этом отношении. У него очень серьёзная база по убеждениям. Он был человеком, который следил за тем, что происходит в мире, и поэтому нам с ним было просто общаться. Он живо реагировал на то, что происходит и писал. У него же разброс мыслей, разброс тем очень широкий, в отличие от многих других священников, которые заняты делами церковными. Он был человек мира, широко охватывал своим кругозором то, что происходит вокруг и на это очень живо реагировал».

Александр Шумский родился 25 мая 1954 года в Москве. Закончил исторический факультет МГПИ, преподавал историю в школе, защитил кандидатскую диссертацию по педагогике. Он был старейшим клириком Никольского храма в Хамовниках.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Александр Шумский , Радиостанция "Говорит Москва" , Комсомольская правда , Республика Крым
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