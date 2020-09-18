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Ургант пошутил над «учащимся в Москве» сыном Лукашенко 

РИА Новости 33 минуты назад
Ургант пошутил над сыном Лукашенко
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал новость о том, что младший сын белорусского президента Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией.

"В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Белоруссии", — пошутил ведущий.

Ранее СМИ сообщили, что Николай Лукашенко якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета и перевелся в гимназию МГУ имени Ломоносова. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения.
Решено будущее Коли Лукашенко
В августе СМИ опубликовали видео, как Лукашенко с автоматом вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг Дворца независимости, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Его сопровождал вооруженный сын.
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Шоу-бизнес , Николай Лукашенко , Иван Ургант , Джастин Тимберлейк , МГУ , Первый канал , Москва
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