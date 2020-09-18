В композиции упоминаются граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе». В припеве, а также в названии песни используется цитата Лукашенко, сказанная во время послания президента к народу и парламенту в начале августа — «Любимую не отдают».

В 2018 году украинские депутаты предложили лишить государственных наград за антиукраинскую деятельность ряд артистов, в том числе Киркорова и Баскова.