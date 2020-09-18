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Киркоров и Басков записали песню в поддержку Лукашенко 

Lenta.ru 1 час назад
Поп-певцы Филипп Киркоров и Николай Басков приняли участие в записи песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видеоклип на трек выложен на YouTube.
Лукашенко назвал Путина "хорошим другом"
В композиции упоминаются граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе». В припеве, а также в названии песни используется цитата Лукашенко, сказанная во время послания президента к народу и парламенту в начале августа — «Любимую не отдают».
Сам Лукашенко в композиции не упоминается. У видеоклипа отключена возможность комментирования, а также выставления лайков и дизлайков. В записи трека и клипа также приняли участие такие исполнители, как Диана Гурцкая, Анита Цой, певица Жанет, Денис Майданов и Александр Буйнов.
В 2018 году украинские депутаты предложили лишить государственных наград за антиукраинскую деятельность ряд артистов, в том числе Киркорова и Баскова.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Александр Буйнов , Анита Цой , Николай Басков , Диана Гурцкая , Александр Лукашенко , Денис Майданов
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