Дудь взял интервью у создателя Nexta 

Журналист Юрий Дудь взял интервью у создателя телеграм-канала «Некста» (Nexta) Степана Путило (Светлова) и опубликовал его на своем YouTube-канале.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Вчера Дудь назвал «Нексту» важнейшим медиа во время белорусских протестов и опубликовал интервью с создателем канала, на который подписаны более двух миллионов человек. 22-летний Путило — уроженец Минска, житель Варшавы. В ходе беседы с Дудем он, в частности, рассказал, что «Некста» зарабатывает исключительно за счет донатов и рекламы.
«На донатах мы в августе собрали 47 тысячи долларов. Часть мы отдали на поддержку репрессированных в Белоруссии, часть мы отложили на потом — закупку техники сейчас производим и так далее. Ну а часть разделили между собой», — сообщил блогер.