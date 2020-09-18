Дудь взял интервью у создателя Nexta 

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.

Вчера Дудь назвал «Нексту» важнейшим медиа во время белорусских протестов и опубликовал интервью с создателем канала, на который подписаны более двух миллионов человек. 22-летний Путило — уроженец Минска, житель Варшавы. В ходе беседы с Дудем он, в частности, рассказал, что «Некста» зарабатывает исключительно за счет донатов и рекламы.