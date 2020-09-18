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Игорь Наджиев обвинил в крахе своей карьеры Аллу Пугачеву 

Слово и Дело и ещё 1 1 час назад
«Русский Джексон» обвинил Пугачеву в крахе своей карьеры
Фото: Википедия
Певец, известный как "русский Майкл Джексон", Игорь Наджиев обвинил популярную коллегу Аллу Пугачеву в крахе собственной карьеры.
Российский певец Игорь Наджиев заявил, что его карьера в шоу-бизнесе развалилась из-за известной певицы Аллы Пугачевой. Наджиев, известный в 1990-е годы как "русский Майкл Джексон" участвовал в конкурсе "Ялта — Москва — Транзит — 1994", он был фаворитом конкурса, но из-за участия в этом же мероприятии Филиппа Киркорова занял последнюю строчку в топ-10 лучших исполнителей.

"Позже "добрые люди" передали мне фразу, которую Алла Борисовна сказала в одной из гримерок: "На эстраде один принц. И другому не бывать!", — рассказал Игорь Наджиев, подчеркивая, что после этого конкурса его карьера пошла на спад.

По словам певца, с 1994 года его песни перестали интересовать радиостанции и телеканалы. Коллеги по сцене говорили, что ему придется смириться с тем, что происходит, несмотря на талант. Сейчас Игорь Наджиев почти не участвует в концертах. На данный момент он снимается в различных телешоу, где выступает экспертом.
Игорь Наджиев был популярен в 90-е годы XX века. Известность 52-летнему певцу принесли такие композиции, как "Ну, целуй", "Что я без тебя" и "Капкан". "Русский Майкл Джексон" не только пел песни, но и снимался в кино.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Алла Пугачева , Игорь Наджиев , Москва
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