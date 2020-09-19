Брухунова начала делиться с подписчиками фотографиями с семьёй и снимками маленького сына Вагана. Как правило, поклонники выражают радость по поводу того, что знаменитая пара приоткрыла завесу тайны, окутывавшую их отношения. Однако некоторые начали высказывать предположения, что 31-летняя Брухунова родила от 75-летнего Петросяна сына ради многомиллионного наследства.

Ну и рожайте от слесарей! Я-то тут при чём? — парировала молодая мать.

Это высказывание вызвало критику в её адрес. Некоторые восприняли слова Брухуновой как оскорбление людей «простых» профессий.

У меня вопрос. Что вы, Татьяна, имеете против слесарей? Они не люди, чтобы от них рожать? Или у вас какая-то другая видимость? Вроде, выглядите умной, а такие громкие фразы кидаете, взяли и обидели всех слесарей страны. Стоило бы извиниться, — написала пользователь под ником tatianakaptelinina17.

Брухунова в ответ заверила, что считает все профессии достойными уважения и её ответ был вырван из контекста.

Также женщина охотно ответила на вопросы подписчиц о беременности и материнстве, рассказала, что мальчика дома ласково зовут Вагашей, а всю беременность будущей матери пришлось проходить в компрессионных чулках. Однако на реплику о том, что живота никто не видел, Брухунова ответила резко.

А для чего его показывать? Чтобы таким, как вы, дать волю почесать языком?! — возмутилась она.

Как писал NEWS.ru ранее, фото беременной Брухуновой появилось в Интернете. Кадры опубликовал Telegram-канал «Немалахов». После публикации фотографий поклонники пары окончательно убедились, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не врали, когда говорили о родах без помощи суррогатной матери.